Ereğli Belediyesine hibe edilen yeni hizmet araçları tanıtıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesine hibe edilen 1 adet arazöz ve 1 adet süpürge aracının tanıtımı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP ve AK Parti İlçe Başkan Vekilleri ve belediye personelleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Marifet iltifata tabidir, istemeden vermek Allah'a mahsus ama bu araçlar biz istemeden memleketimizle ilgili samimi duyarlılığına şahadet ettiğimiz kıymetli Bakanımız Murat Kurum tarafından belediyemize hibe edilmiştir. 'Para için, araç için daha sonra geleyim bakanım' dememe rağmen 'boş göndermeyeceğim seni başkan' diyerek 2 tane araç birisi süpürge aracı birisi de arazöz hibe ettiler. Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız ziyaretimizde Taş Evler ile ilgili şimdilik 2 milyon lira hibe ettiğini, 500 bin lira Sıfır Atık ile ilgili destek sağlayacağını, kredi için de gereğini yapacağını belirttiler. Bu sene önemli bir asfalt yapıldı. Asfaltlarımızın kaynağı önemli ölçüde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın desteği ile aldığımız kredilerdir. Bu manada meclis üyelerimizin verdikleri karar için de teşekkür ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak hep birlikte adam gibi Ereğli'nin huzurlu geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz, samimi bir gayret içerisindeyiz. Ereğli Belediyesinin yatırımları var mı diye sorulduğunda da; Taş Evler'de 14 milyon 380 bin lira bedelle ihale ettiğimiz bir restorasyon çalışmamız var. Kütüphanemiz devam ediyor, önümüzdeki yıl ciddi manada park, bahçe çalışmalarımız olacak. Akhüyük Termal Tesisleri'nde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Yöresel Ürün Satış Merkezimizi de hazırlıyoruz, en kısa zamanda açacağız. Netice itibariyle Ereğli kazanacak, Ereğlili kazanacak, huzur bulacak. Ben tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bakanımız gibi memleket duyarlılığı olan insanların sayısını arttırsın diye de Rabbime dua ediyorum" dedi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ettiği bu 2 araç Ereğli'de yerel hizmetlerde kullanılmak üzere inşallah iyi olacak, kaliteli hizmetler olacak. Ben öncelikle bakanımız nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah güzel hizmetlerde kullanmayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Program dua ve kurdele kesiminin ardından sona erdi. - KONYA