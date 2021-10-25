HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yarın Genel Kurulda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "ret" oyu vereceklerini bildirdi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamasının Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştıracağını ve ülkeyi ekonomik yıkıma sürükleyeceğini ileri süren Oluç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasıyla ilgili çağrıda bulunan büyükelçilerin maruz kaldıkları durumun "akılla izah edilemeyeceğini" savundu.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların yükseldiğini ileri süren Oluç, "Bu yaptıklarınızla kurlara zirve yaptırıyorsunuz, dolar zirve görüyor. Bile bile Türk lirasının değer kaybetmesine bu iktidar neden göz yumuyor, yol açıyor? Türk lirasının değer kaybetmesini neden teşvik ediyor? Kimlere dolar satılıyor? Kimler bu dolarları alıyor? Kimler zenginleşiyor?" ifadelerini kullandı.

Oluç, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'yi daha sıkı izlenmesini gerektiren "gri listey"e aldığını belirterek, Türkiye'nin 2019'da FATF'ye verdiği sözleri tutmadığını öne sürdü.

Genel Kurulda yarın görüşülecek Irak ve Suriye tezkerelerine ilişkin de Oluç, "Hem Suriye hem Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vereceğiz ve bu konudaki gerekçelerimizi de Meclis Genel Kurulunda kürsüden açıklayacağız." açıklamasını yaptı.