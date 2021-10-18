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HDP'li Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerini değerlendirdi Açıklaması

18.10.2021 14:35
HDP'li Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerini değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik sözleriyle ilgili, "Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik sözleriyle ilgili, "Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. " dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kobani davasının beşinci duruşmasının bugün olduğunu, birçok HDP'linin bu davada yargılandığını söyledi.

HDP'li Beştaş, bu davayla, HDP'nin siyaset yapmasının, demokratik siyasete olan katkısının önlenmek istendiğini savundu.

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ilişkin eleştirilerde bulunan Beştaş, "Cumhurbaşkanı her konuşmasında 'tek, tek' dese de tek bir sistem yok. 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak' naraları atıyor ya aslında her şey çiftleşti, çoğullaştı, devlet içinde devlet var. TÜGVA işte bunun en önemli işaretidir." iddiasında bulundu.

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin ise Beştaş, "Irkçılıkla mücadele, örtbas ederek olmaz, suçun teşhisi yapılmalı ve cezasızlık politikasına son verilerek yargılamalar yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik açıklamasını anımsatarak, "İktidar bu açıklamaları tehdit olarak değerlendirdi. Sizin değerlendirmeniz ne olacak?" sorusuna Beştaş, şöyle karşılık verdi:

"Bunu bir tehdit olarak değerlendirmek bence mümkün değil. Bu iktidar bugün bu hukuksuzluklara, kamu görevlilerini de maalesef alet ediyor. Aslında sorumlu olmadıkları kanunsuz bir emri yerine getirmekle, onların sorumluluğu ortaya çıkıyor. Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz de defalarca tekrar ettik."

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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