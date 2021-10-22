HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de hukuksuzluklar büyük bir hızla devam ediyor" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de hukuksuzlukların büyük bir hızla devam ettiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir milletvekili olarak ifade özgürlüğünün ve siyaset yapma hakkının savcılar eliyle gasp edilmeye çalışıldığını savunarak, "Ağır bir haksızlığa uğrayarak vekilliği düşürülüp cezaevine atılan bir milletvekili olarak halen yargısal mağduriyetlere uğramaya devam ediyorum. Bana yapılan haksızlık, hakaretler, küfürler, tehditler karşısında savcılar silme takipsizlik kararı veriyor." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bugün Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptığını belirten Gergerlioğlu, "21 savcı 3 hakim hakkında HSK'ya şikayet ettiğimiz ve haklarında suç duyurusunda bulunduğumuz bir açıklama yaptık. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle de önümüzdeki günlerde görüşeceğiz ve bunları kesinlikle kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Gergerlioğlu, "Türkiye'de hukuksuzluklar büyük bir hızla devam ediyor. Dün Kobani davası dolayısıyla Ankara Sincan Cezaevi duruşma salonlarındaydık. Arkadaşlarımızla, vekillerimiz, avukatlarımızla beraber Kobani davasında yargılanan arkadaşlarımızın yanındaydık. Gün boyu oradaydık ve iddialarla, belgelerin arasında bir bağlantı olmadığını gördük." dedi.

Öte yandan Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını savunarak, bu sorunları sıraladı.