İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de Güvenlik Toplantısına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye gelerek 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı.

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