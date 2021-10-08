Üye Girişi
İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı - Son Dakika

İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı

08.10.2021 22:06

İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı Ağabey Oktay Fırtına: "Kenan Evren soyadımızı değiştirdi bize zarar gelmesin diye. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin.

İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı

Ağabey Oktay Fırtına:

"Kenan Evren soyadımızı değiştirdi bize zarar gelmesin diye. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin. Bundan başka bir zarar olur mu?"

ANKARA - Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilmesinin yıldönümünde ağabeyi Oktay Fırtına o günleri anlatarak,"Kenan Evren soyadımızı değiştirdi, bize zarar gelmesin diye. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin. Bundan başka bir zarar olur mu?" şeklinde konuştu.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 sene geçti. Darbe sonrası cezaevlerinde 171'i işkence sonucu olmak üzere yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise idam edildi. Mustafa Pehlivanoğlu da 7 Ekim 1980'de 22 yaşındayken Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde asılarak idam edildi. Pehlivanoğlu'nun ağabeyi Oktay Fırtına, o dönemi anlattı.

12 Eylül dönemi yaşanılan olayların hepsini hatırladığını belirten Fırtına, "41 yıldır bu acıyı çekiyorum hala da çekmeye devam ediyoruz. Yapılan zulümler, yapılan işkenceler babama, bana, ailemize. Hiçbir suçu olmadan gencecik, 22 yaşındaki bir genci suçsuz yere idam etmek hangi devlette, hangi dünyada görülmüş bir olay. Sadece askeri darbenin Kenan Evren denilen zat gencecik çocukları bitirdi. Hiç acımadan kıydı onlara, sorgusuz sualsiz. Kiminin yaşını büyüttü, kimini suçsuz olarak dengeledi" dedi.

"Emniyette kardeşimi tanıyamadım, her yeri mosmordu"

O dönemde sol görüş olarak Necdet Adalı'nın idam edildiğini hatırlatan Fırtına, "Denge unsuru olarak da bir de sağdan asalım diyor. Böyle bir şey var mı? Sağdan asalım diye. Denge unsuru olsun diye kimi asmışlar? Duyulmuş mu böyle bir olay? Fakat bunlar yargılandı. Rütbesi sökülmeden kendisi vefat etti. İsterdim ki rütbesi sökülsün er olarak kalsın. Diğer yaşayanların rütbelerinin sökülmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Mustafa Pehlivanoğlu'nu emniyet sarayında tanıyamadığını aktaran Fırtına, "Annem de yanımdaydı. 20 dakikadır yanımızda oturuyormuş biz tanıyamadık. Nasıl tanıyamadık? Yüzü mosmor. Morarmış, sararmış her yeri. Tembih etmişler 'konuşmayacaksın' diye. 20 dakika sonra polise sordum 'memur bey kardeşim gelmedi mi' diye. Polis bana dedi ki 'yanınızda oturuyor'. Hesap edin ki o kadar tanıyamadım. Türkiye'de yapılan işkencelerin haddi hesabı yok" ifadelerini kullandı.

"Annem babam Mustafa diye diye öldüler"

Oktay Fırtına, Mustafa Pehlivanoğlu'na Pol-Der tarafından suç atıldığının altını çizerek, "Ben yıllardır uğraşıyorum, babam uğraştı ama düzeltemedi. Bizim soy ismimizi Kenan Evren değiştirdi. Avukatı yollayarak, soy ismimizi değiştirdiklerini söyledi. O dönem sorduk neden değiştireceğimizi, 'size zarar gelmesin' diye değiştirdiklerini söylediler. Sen bize zaten fazlasıyla zarar verdin. Bundan başka bir zarar olur mu? Sen benim kanımı aldın, hayatımı aldın, canımı aldın. Ailemizi bitirdi. Annem babam Mustafa diye diye öldüler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Pehlivanoğlu'nun mektubunu okuduğunu hatırlatan Fırtına, "Rahmetlinin bütün mektuplarını okudu. Filmini de izledi. Ben 41 yıldır iade-i itibar için uğraşıyorum. Nedir iade-i itibar? Soy ismimizin verilmesi ve şehit sayılması. Herkes şehit olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.

İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı
İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı
İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı
İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı

Mustafa Pehlivanoğlu, Kenan Evren, Fırtına, Ülkücü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı 20:47 Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı Maça harika başladık! Müthiş baskı golü getirdi 20:18 Maça harika başladık! Müthiş baskı golü getirdi
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi 19:54 Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı 18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Instagram yine çöktü! Kullanıcılar erişim sağlayamıyor Instagram yine çöktü! Kullanıcılar erişim sağlayamıyor         
21:55
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı         
19:33
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
18:42
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 22:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: İdam edilen Mustafa Ülkücü Pehlivanoğlu anıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement