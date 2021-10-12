İl Danışma toplantısını Başkan Orhan yönetti - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Danışma toplantısına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın AK Parti tarifi damgasını vurdu. İl Danışma toplantısının aynı zamanda Divan Başkanlığını yapan Orhan, AK Parti'nin, milletin buluşma noktası, huzur ve istikrarın da ikamet adresi olduğunu söyledi.

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen İl Danışma toplantısı, Divan teşekkülü ile başladı. Divan Başkanlığına Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan seçilirken, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun da, Orhan'ın yardımcılığını üstlendi. Divan kurulunun katip üyeliklerine ise, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı Gökberk Kocaaliler ve İl Yönetim Kurulu üyesi Onur Temiz getirildi.

Orhan'dan Ak Parti Tarifi

İl Danışma toplantısının açılış ve selamlama konuşmasını Divan Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı. Hemen her platformda yaptığı Cumhur İttifakı vurgusuyla milli birlik ve beraberlik mesajları veren Orhan'ın AK Parti ile ilgili olarak yaptığı tarif de, salonu dolduran partililer tarafından uzun süre alkış aldı.

"AK Parti, hiç kuşku yok ki, bu vatana, bu toprağa, bu ülkeye, bu bayrağa ve bu millete dair sözü olanların partisidir" diyen Orhan, "AK Partimiz, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde Türk siyasetinin yüz akıdır, milli ve yerli kalplerin kale burcudur, sarsılmaz surudur" dedi.

"Bizim davamız hak davasıdır"

AK Parti'yi milletin buluşma noktası, huzur ve istikrarın ikamet adresi olarak tanımlayan Divan Başkanı Orhan, "Bizler de genel başkanımızla birlikte bu kutlu yolun yolcusu ve şüphesiz birbirimizin yol arkadaşlarıyız. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sözümüzle, sesimizle ve nefesimizle yine tek olacak, aziz milletimizin şanını da, namını da, Allah'ın izniyle yere düşürmeyeceğiz. Çünkü bizim davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır. Bu dava nefsinden ve nefesinden feragat etmiş olanların davasıdır. Bu sebeple yolu doğru olanın, elbette yükü de ağır olacaktır. Hal böyle iken; menzilimiz mübarek, gayretimiz daim, birlik ve beraberliğimiz kaim olsun" diye konuştu. - ERZURUM