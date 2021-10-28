İsviçre Konfederasyonu Başkanı, Mahmud Abbas ve Naftali Bennett ile ayrı ayrı görüştü - Son Dakika

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Kudüs'te, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'da bir araya geldib

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin'in bölgeye düzenlediği ziyaret kapsamında Bennett ile Kudüs'te görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Bennett'in Parmelin'den ülkesinin İran'ın nükleer programında kaydettiği ilerlemeye karşı sert adımlar atmasını istediğini aktaran Gendelman, Bennett'in İsviçre'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu kaydetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberine göre, ikili "yenilik, bilim ve kalkınma alanlarına odaklanarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin" yollarını ele aldı.

İsrail Başbakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerine yer verdi.

Abbas, Ramallah'ta Parmelin ile bir araya geldi

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Parmelin, Filistin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ramallah'ta görüştü.

Abbas ve Parmelin görüşmede, "yerleşim birimi inşaatının devam etmesi, topraklarının müsadere edilmesi, Filistin topraklarındaki halkın yerleşimciler tarafından öldürülmesi ile ilgili siyasi durumu" ele aldı.

Görüşmenin gündem konuları arasında İsraillilerin Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesinin sakinlerini zorla evlerinden çıkarma girişimi, Mescid-i Aksa'da yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ayinler ve İsrail hükümetinin Filistin insan hakları örgütlerine karşı tutumu, gelecekteki siyasi çözümler ve iki devletli çözüm seçeneği de yer aldı.

Abbas görüşmede İsviçre'nin "barış sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini ve gösterdiği her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin de "İsviçre, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki diyaloğu desteklemeye kararlı. Bu nedenle uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve anlaşmazlığın temelini hedefleyen siyasi bir süreç başlatma çağrımızı yineledik." dedi.

Filistin yönetimini "bölünmüşlüğü sona erdirmeye ve Filistin ulusal seçimlerini düzenleme çabalarına yoğunlaşmaya" çağıran Parmelin, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini ve iki tarafı müzakere masası etrafında toplamak için İsviçre'nin ilişkilerini kullanmayı teklif ettiğini aktardı.