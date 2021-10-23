Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu. (1)

Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak

Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi