Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız"
23.10.2021 16:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu. (1)
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