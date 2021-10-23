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Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız"

23.10.2021 16:08
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İktidar, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız" - Son Dakika
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