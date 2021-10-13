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Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

13.10.2021 19:24
Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alıp göreve başladı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alıp göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı 9. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Kenan Yılmaz Karabük Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Sendika yöneticileri ile birlikte mazbatasını aldıktan sonra açıklamalardan bulunan Yılmaz, "Allah yeni görevimizde bize güç versin. İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Karabük'te sendikamızın şubesine üye olan yaklaşık 4 bin 200 üye işçimizin tüm sorumlulukları omzumuzda. Tüm emekçi üyelerimizin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumaya, onları en iyi şekilde temsil etmeye Bismillah diyerek başlıyoruz. Özçelik İş Sendikamızı en iyi şekilde ilimizde temsil etmek ve hak ettiği yerlere getirmek de diğer asli görevlerimiz arasında. Rabbim hepimizin yar ver yardımcısı olsun" dedi. - KARABÜK

Kenan Yılmaz, Sendika, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika
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