Polonya, Belçika Büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika

Polonya, Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun AB ile yaşanan yargı krizinde "ateşle oynuyorsunuz" açıklamasının ardından Belçika Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı.

Polonya Anayasa Mahkemesi, ulusal yasalar ile Avrupa Birliği yasalarının çeliştiği alanlarda, Polonya Anayasası'nın AB hukukundan üstün olduğuna karar vermişti. Polonya Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Avrupa Birliği ile Polonya arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Pazar günü Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Brüksel'in, yargı reformu konusunda yaşanan çatışmada fonları durdurarak "Üçüncü Dünya Savaşı"nı başlatması durumunda ülkelerini her anlamda savunacaklarını ifade etmişti. Polonya Başbakanının ifadelerine karşılık Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Avrupalı meslektaşlarınıza iç siyasi nedenlerle savaş açarak tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz, ateşle oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

De Croo'nun açıklamalarının ardından Polonya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lukasz Jasina, de Croo'nun ifadeleri nedeniyle Belçikalı Büyükelçisinin Dışişlerine çağrıldığını açıkladı.

Belçika'nın Varşova Büyükelçisi tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polonya'ya ağır ceza

Avrupa Komisyonu, Polonya'nın yargı reformlarından geri adım atana kadar korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında öngörülen 36 milyar Euro'luk korona fonu yardımının ödenmeyeceği açıklandı. Ayrıca, Avrupa Birliği Adalet Divanı Polonya'ya disiplin mekanizmasının durdurulması kararına uymadığı için günlük 1 milyon Euro ödemesine karar verildi. - VARŞOVA