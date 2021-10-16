Rektör Uysal'dan, Başkan Akçadurak'a ziyaret - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Murat Ataman, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Mustafa Ercire, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Meclis Üyesi Sait Aydemir eşlik etti.

Gediz'de eğitime verdiği destekler ve öğrencilerin yurt sorunu yaşamaması için gösterdiği çabalarından dolayı Rektör Uysal, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ederek, bölgenin ve şehrin kalkınması adına gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı Gediz'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Akçadurak'a teşekkür ederek, kaleme aldığı "Ekosistemlerin Dilinden Yaratılış" adlı kitabını hediye ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - KÜTAHYA