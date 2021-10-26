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Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek - Son Dakika

Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek

26.10.2021 20:04

Son dakika haberler: Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek "Cumhurbaşkanının arkasında durmaya hazırım" Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'yla ilgili çağrısına tepki göstererek, "Ben, Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım. Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli" dedi.

Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek

"Cumhurbaşkanının arkasında durmaya hazırım"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'yla ilgili çağrısına tepki göstererek, "Ben, Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım. Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.

"Böyle bir hadleri ve hakları yok"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrıda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti'ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok. Türkiye'nin eksikleri var ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye'nin içişlerine karışmak. Türkiye'nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terketmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanının çağrısını destekliyorum" dedi.

Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, "Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek
Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek
Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek
Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Başkan Özcan'dan Cumhurbaşkanına destek - Son Dakika


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