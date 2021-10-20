Son dakika: Demokrat Partililerden terörle mücadelede yaralananlara "gazi" unvanı verilmesini içeren kanun teklifi - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, terörle mücadele kapsamında yaralananlara "gazi" unvanı, terörle mücadelede yaralanıp Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uymayanlara "şeref aylığı" verilmesine ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Uysal ile sundukları kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçen yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde böyle bir kanun teklifini vereceğini açıkladığını, söz konusu teklifin 2020'de Meclise sunulduğunu hatırlatan Enginyurt, "Kanun teklifinin görüşülmesi konusunda 1 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen halen bir adım ilerlenmemiş, teklif halen gündeme alınmamıştır." dedi.

AK Parti yetkililerine seslenen Enginyurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhur İttifakı paydaşı ve en büyük destekçisi, ittifaka samimi olarak sahip çıkan Sayın Bahçeli'nin verdiği; terörden zarar görenlerin gazi sayılmasıyla ilgili kanun teklifine ek olarak aynı teklifi biz de bugün TBMM'ye, Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte imzalayarak veriyoruz. TBMM'yi, özellikle AK Parti temsilcilerini göreve davet ediyorum. Terörle mücadelede yaralanan, kurşun yiyen, vücudunda yaralarla yaşamak zorunda kalan, parmağını, kolunu kaybeden ama buna rağmen gazi sayılmayan 20 bin insanımızı bütün Türkiye'ye hatırlatmak vicdani bir borçtur. Gözü yaşlı, evladına 'gazi' diyebilmenin mutluluğunu yaşayacak insanların feryadını duyalım. Terörle mücadelede yaralanan, kurşun yiyen, parmağını, kolunu kaybeden ama buna rağmen gazi sayılmayan 20 bin insanımızı bütün Türkiye'ye hatırlatmak vicdani bir borçtur."