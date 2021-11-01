Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayi sektöründeki verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi tüm hızıyla devam etmektedir. - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayi sektöründeki verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla toplam 339 projeye 46,4 milyon TL destek verilmiş olup, bu projeler sayesinde yıllık 135 milyon TL karşılığı olan enerji tasarrufu sağlanmıştır." - ANKARA