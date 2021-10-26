Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi. - ZENGİLAN

Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar... - Son Dakika

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