Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar... - Son Dakika

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar...
26.10.2021 19:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'de yapılan imar çalışmalarına değinerek, "Bölgenin imarından alınan mesafe gurur ve umut vericidir" dedi. - ZENGİLAN
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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