Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektöründe istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik olarak yer altı kömür... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektöründe istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik olarak yer altı kömür madenlerinde çalışan işçilerimize sağladığımız desteğe devam ediyoruz. İlgili tebliğ kapsamında yapılan değişiklikle destek ödemesi yapılan işletme sayısı 79'a çıkarılmıştır. 2021 yılı için 180 milyon 855 bin 993 TL ödeme gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar toplamda 549milyon 953 bin 258 TL destek ödemesi yapılmıştır". - ANKARA