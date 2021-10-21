TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, "Ahilik Haftası" nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, zamana yenik düşmeyen, rengi olmayan, değerlerinden bir şey kaybetmeyen ahiliğin, bugünün ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerden biri olduğunu söyledi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise "Çin'in Başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Olimpiyatlarına" ilişkin yaptığı konuşmada, Çin'in dünyada insan hakları ihlallerinin en yoğun şekilde yaşanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Çin'in, özellikle Doğu Türkistan Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Türk toplumuna yönelik insanlık dışı uygulamaları bir soykırıma dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Organizasyonun iptal edilerek başka bir ülkede yapılması için bugüne kadar 180'i aşkın insan hakları örgütünün bildiri yayımladığını ve girişimde bulunduğunu anımsatan Yokuş, " Türkiye, bu olimpiyatlara katılmamalıdır. Türkiye, bu olimpiyatların başka bir ülkede yapılması için çaba sarf etmelidir." diye konuştu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da "döviz kuru ve artan hayat pahalılığı" hakkında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün bir krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, "Bu yaşanan kriz, 20 yıllık olağanüstü sürecin olağan sonuçlarıdır. Bu krizi ortaya çıkaran zihniyette devam edildiği müddetçe ülkemizin düzlüğe çıkarılması mümkün olmayacaktır." dedi.