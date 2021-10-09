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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması

09.10.2021 16:09

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması "Grand Prix'in Tuzla'da yapılması Tuzla'mız için çok kıymetli, mutluyuz, gururluyuz" Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i için geri sayımda sona gelindi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması

"Grand Prix'in Tuzla'da yapılması Tuzla'mız için çok kıymetli, mutluyuz, gururluyuz"

İSTANBUL - Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i için geri sayımda sona gelindi. 2021 sezonunda da F1 takvimine giren Türkiye, 8-10 Ekim tarihleri arasında Tuzla'da bulunan Intercity İstanbul Park ile organizasyona dokuzuncu kez ev sahipliği yapıyor. Organizasyon ile ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "200'den fazla ülkede, 250'den fazla medya kuruluşunun bizzat takip etmiş olduğu, 2 milyar insanın takip ettiği bir spor dalı. Dolayısıyla hem Tuzla'mız için, hem İstanbul için çok kıymetli, ülkemiz için tanıtımı için çok kıymetli. Grand Prix'in İstanbul'da, Tuzla'da yapılması Tuzla'mız için çok kıymetli, mutluyuz, gururluyuz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz"

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 organizasyonu hakkında açıklamada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "2005 yılında başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman büyük gayretleriyle o yarışa yetiştirilen bir pistin önündeyiz. Tuzla'dayız. Büyük bir organizasyon, çünkü 200'den fazla ülkede, 250'den fazla medya kuruluşunun bizzat takip etmiş olduğu, 2 milyar insanın takip ettiği bir spor dalı. Dolayısıyla hem Tuzla'mız için, hem İstanbul için çok kıymetli, ülkemiz için tanıtımı için çok kıymetli bir organizasyon. O yüzden emeği geçen herkese, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, şahsımız ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz. Son yarış Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın alt yapıdaki destekleri olsun, Turizm Bakanlığı'nın yine bu konuda destek vereceğini ve hatta bundan sonraki 10 yıl boyunca bütün yarışların İstanbul'da yapılması konusunda destek vereceğini açıklaması memnuniyet verici. ve gerçekten ifade ettiğiniz gibi binlerce insan geliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması

Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Tuzla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Formula 1 açıklaması - Son Dakika
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