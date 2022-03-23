Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

23.03.2022 14:33
Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, 45 Rus diplomatın casusluk suçlamasıyla sınır dışı edileceğini duyurdu.

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, 45 Rus diplomatın casusluk suçlamasıyla sınır dışı edileceğini duyurdu.

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya'da diplomat kimliği altında casusluk görevi yürüttüğü tespit edilen 45 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Mariusz Kaminski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polonya, diplomat gibi davranan 45 Rus casusunu sınır dışı ediyor. Tam bir tutarlılık ve kararlılıkla ülkemizdeki Rusya gizli servislerinin ajanlarını darmadağın ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözler Polonya Dışişleri Bakanlığında

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından yapılan açıklamada da Polonya'da diplomatik statüye sahip 45 Rus vatandaşının esasen Polonya'ya karşı istihbarat faaliyetleri yürüttükleri, bu kişilerin yer aldığı listenin derhal sınır dışı edilmeleri talebiyle Polonya Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği bildirildi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'in sabah saatlerinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Müller, konuyu Rus Büyükelçi ile görüşeceklerini, 45 diplomatın sınır dışı edilmesi kararını ise öğleden sonra açıklayacaklarını aktardı. - VARŞOVA

YORUMLAR
500
Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı! Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı! Savaş Karşıtı Genç Ruslar'ın Başlıca Durağı İstanbul Savaş Karşıtı Genç Ruslar'ın Başlıca Durağı İstanbul

Diplomat, Polonya, Medya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement