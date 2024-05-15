Polonya Başbakanı, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında sığınmacı kabul etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Polonya Başbakanı, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında sığınmacı kabul etmeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin yüzbinlerce Ukrayna ve Belaruslu sığınmacı aldığını belirterek AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini, buna karşılık para da ödemeyeceklerini söyledi. Tusk, ayrıca anlaşmada yer alan sığınmacı kabul edilmemesi durumunda 20 bin Euro ödenmesi hükmünü de uygulamayacaklarını ifade etti.

15.05.2024 03:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk ülkesinin yüzbinlerce Ukrayna ve Belaruslu sığınmacı aldığını belirterek AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini, buna karşılık para da ödemeyeceklerini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yeni Göç ve İltica Anlaşması'nı onaylamasının ardından yaptığı açıklamada ülkesinin bu kapsamda hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Donald Tusk şimdiye kadar Belaruslu sığınmacıların yanı sıra savaş nedeniyle yüzbinlerce Ukraynalı sığınmacı aldıklarını belirterek, anlaşmada yer alan sığınmacı kabul edilmemesi durumunda 20 bin Euro ödenmesi hükmünü de uygulamayacaklarını ifade etti. Tusk, "AB bize göçmen kotasını dayatamayacaktır. Hiçbir göçmeni almak zorunda olmayacağız, hiçbir şey için para ödemeyeceğiz. Ancak yüzbinlerce göçmeni ağırladığımız için AB'den mali destek almayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

AB'den Polonya'nın doğu sınırında görev yapan asker ve sınır muhafızlarının donatılması için gerekli fon akışının da devam edeceğini belirten Donald Tusk, göç baskısının Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini, bunun halkların göçü değil, Polonya ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için bir hibrit savaşı olduğunu söyledi.

Göç ve İltica Anlaşması ne içeriyor?

Düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yeni önlemler içeren Göç ve İltica Anlaşması bugün AB Konseyi tarafından kabul edildi. Yalnızca Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın aleyhte oy kullandığı yasa AB'ye yasa dışı göçle girişin yoğun olduğu Yunanistan, İtalya, İspanya'daki sığınmacı yükünü azaltmak için tüm AB üyesi ülkeler için dayanışma mekanizmasını zorunlu kılıyor. Buna göre AB ülkeleri nüfus ve ekonomilerine göre kendileri için belirlenen sayıda sığınmacı kabul edecek, sığınmacı almayı reddeden ülkeler ise her bir sığınmacı başına 20 bin Euro ödeyecek. 2026 yılında yürürlüğe girecek yasa ayrıca sığınmacıların başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılması, başvurusu kabul edilmeyenlerin hızlıca ülkelerine geri gönderilmesi gibi bir dizi düzenlemeyi de içeriyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Donald Tusk, Belarus, Ukrayna, Polonya, Rusya, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polonya Başbakanı, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında sığınmacı kabul etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya Başbakanı, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında sığınmacı kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement