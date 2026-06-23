Polonyalı lider Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Polonyalı lider Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti

Polonyalı lider Ankara\'da Anıtkabir\'i ziyaret etti
23.06.2026 12:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, Özel Defteri imzaladı ve müzeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşlik ettiği ziyarette Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bırakttı. Mozeleye saygı duruşunda bulunan Nawrocki, ziyaretin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çekindi. Nawrocki ve heyeti daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Nawrocki ve heyeti daha sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polonyalı lider Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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