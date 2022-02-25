Polonya Devlet Başkanı Duda: "Ukrayna'nın yanındayız" - Son Dakika
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Polonya Devlet Başkanı Duda: "Ukrayna'nın yanındayız"

25.02.2022 00:57
Polonya Devlet Başkanı Duda: "Ukrayna'nın yanındayız"

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu benzeri görülmemiş bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek, "Tüm kararlılığımla temin ederim ki komşusu, NATO ittifakı ve AB olarak Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu benzeri görülmemiş bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek, "Tüm kararlılığımla temin ederim ki komşusu, NATO ittifakı ve AB olarak Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'da operasyona başlamasının ardından acil olarak Polonyalı kuvvet komutanları ve bakanlar kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Duda, Rusya operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "Maalesef ki en çok korktuğumuz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkilileri caydırmaya çalıştığımız şey gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinden beri gözlemlemekte olduğumuz uluslararası hukukun ihlal edildiği emsalsiz bir saldırı, egemen ve bağımsız bir devlete tecavüz" dedi. Duda ayrıca, yerel saatle 06.00'dan hemen önce de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Rus halkı, Rus yöneticileri desteklemeyin"

Polonyalı yetkililerle yaptığı toplantıda durum değerlendirmesi gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki süreçte alınacak önlemleri belirlediklerini kaydeden Duda, uluslararası toplumun Rusya'ya kararlı bir şekilde tepki vereceğine derinden inandığını ifade etti. Rusya halkını, Ukrayna operasyonu konusunda Rus yöneticileri desteklememeye çağıran Duda, "Tüm kararlılığımla temin ederim ki komşuları, NATO ittifakı ve AB olarak Ukrayna'nın yanındayız, umut ederim ki Rusya'nın saldırganlığı sona erecek" ifadelerine yer verdi. Duda ayrıca, uluslararası toplumun bir üyesi olarak Ukrayna'da yaşananların bir an önce durdurulması, Ukrayna'nın siyasi olarak tanınan sınırları içerisinde bir devlet olarak varlığının sürmesi için elinden gelenin en iyisini yapacağını da sözlerine ekledi. - VARŞOVA

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Polonya, Ukrayna, Rusya, Duda, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya Devlet Başkanı Duda: 'Ukrayna'nın yanındayız' - Son Dakika


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