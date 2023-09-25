Polonya Dışişleri Bakanı Almanya'yı İç İşlerine Karışmakla Suçladı - Son Dakika

Polonya Dışişleri Bakanı Almanya'yı İç İşlerine Karışmakla Suçladı

Polonya Dışişleri Bakanı Almanya\'yı İç İşlerine Karışmakla Suçladı
Son Güncelleme: 25.09.2023 11:36

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya'yı ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı. Rau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un usulsüz vize verildiği iddialarına açıklık getirme çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Rau, Almanya'nın Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, ikili ilişkilerin zarar görmemesi için Scholz'u açıklamalarından kaçınmaya davet etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya'yı ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı.

Bakan Rau, ülkesinin Afrika ve Asya'daki konsolosluklarında usulsüz vize verildiğine dair iddialara Varşova yönetiminin açıklık getirmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a sosyal medya platformu X hesabından yanıt verdi.

Paylaşımında Almanya'yı eleştiren Rau, Scholz'un açıklamasının "devletlerin egemen eşitliği ilkesini" ihlal ettiğini belirtti.

Rau, "Almanya Şansölyesi'nin yetkisinin Polonya'da devam etmekte olan yargılamalarla ilgili olmadığı açıktır. Bu yöndeki açıklamalar, Polonya'nın iç işlerine ve ülkede devam etmekte olan seçim kampanyasına müdahale etme girişimine işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın iyi ilişkiler adına Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Rau, "Almanya Şansölyesi'ni ikili ilişkilerimize zarar verecek açıklamalardan kaçınmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Polonya'da 15 Eylül'de ülkeye giriş vizesi verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk görevden alınmıştı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin tüm konsolosluk temsilciliklerinde özel teftiş ve denetim yapılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Polonya Dışişleri Bakanı Almanya'yı İç İşlerine Karışmakla Suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya Dışişleri Bakanı Almanya'yı İç İşlerine Karışmakla Suçladı - Son Dakika
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