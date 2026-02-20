Polonya, Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi - Son Dakika
Polonya, Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi

20.02.2026 16:02
Polonya, Rus tehdidi nedeniyle kara mayınları üretmeye başlayacak, doğu sınırına mayın döşeyecek.

Polonya, kara mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekildi. Varşova yönetimi "artan Rus tehdidi" nedeniyle doğu sınırına anti-personel ve anti-tank mayınları döşeyecek.

Polonya 1 Haziran 2013 tarihinde taraf olduğu anti-personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden bugün itibarıyla çekildi. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski yaptığı açıklamada, Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmelerinin ardından kara mayınları üretimine başlayacaklarını, Rusya'nın artan tehdidine karşı ülkenin doğu sınırına anti-personel ve anti-tank mayınları döşeyeceklerini ifade etti. Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez üretilecek kara mayınlarının NATO'nun doğu kanadında, Rusya'ya bağlı Kaliningrad ile Belarus sınırına yerleştirileceğini belirten Zalewski, Rusya'nın uluslararası mayın yasağı anlaşmasına hiçbir zaman taraf olmadığını, komşularına karşı ise son derece saldırgan niyetleri olduğunu dile getirdi.

"6 milyona yakın mayına ihtiyaç var"

Polonya ordusuna mayın tedarik eden devlet şirketi Belma'nın belirlemelerine göre doğu sınırı için 6 milyona yakın mayına ihtiyaç duyuluyor. Savunma Bakan Yardımcısı Zalewski yılda 1 milyon 200 bin kadar kara mayını üretebilecek kapasiteleri olduğunu kaydetti. Hedeflerinin öncelikle kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Zalewski, "Kara mayınlarının döşenecek olması Doğu Kalkanı Projesi'nin bir unsuru, gerçekçi bir Rus saldırganlığı tehdidi olduğunda konuşlandırılacak" şeklinde konuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise dün yaptığı açıklamada muhtemel bir tehdit durumunda ülkenin doğu sınırını 48 saat içinde mayınlayabilecek kapasiteye çok yakın olduklarını bildirmişti.

Rusya'nın 2024'te Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya komşu ülkeler taraf oldukları Ottawa Sözleşmesi'ni yeniden gözden geçirmeye başlamış, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya geçtiğimiz yıl sözleşmeden çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı. - VARŞOVA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.