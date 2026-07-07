Portekiz Başbakanı Ankara'da - Son Dakika
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Portekiz Başbakanı Ankara'da

07.07.2026 21:58
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NATO Zirvesi için Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ankara'ya iniş yaptı.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'yu Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Portekiz Başbakanı Ankara'da - Son Dakika

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