NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro Ankara'ya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'yu Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Portekiz Başbakanı Ankara'da - Son Dakika
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