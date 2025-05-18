Portekiz\'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından halk, son 3 yılda 3'üncü kez sandık başına gitti.

Portekiz'de geçtiğimiz mart ayında Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından halk, son 3 yılda 3'üncü kez genel seçim için sandık başına gitti. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00'da başlarken, 19.00'da sona erecek. Sandık çıkış anketlerinin ise 20.00'dan sonra yayınlanması bekleniyor.

HİÇBİR PARTİNİN TEK BAŞINA İKTİDAR OLMASI BEKLENMİYOR

Seçime katılan hiçbir partinin tek başına iktidar olması beklenmiyor. Anketlere göre Demokratik İttifak'ın (AD) oyların yüzde 32'sini alarak seçimi birinci sırada tamamlaması bekleniyor. Sosyalist Parti'nin (PS) oyların yüzde 26'sını, aşırı sağcı Chega Partisi'nin ise oyların yüzde 18'ini alacağı tahmin ediliyor.

Seçime katılım oranı yerel saatle 15.00 itibarıyla yüzde 48,28 olurken, katılım oranı geçtiğimiz sene düzenlenen seçimin gerisinde kaldı. AD'nin seçim sonucunun ardından Liberal Girişim (IL) ile koalisyon kurması beklenirken, söz konusu koalisyon 230 sandalyeli mecliste çoğunluğu sağlayamayabilir. AD, Chega Partisi ile koalisyonu ise reddediyor.

MONTENEGRO'NUN AİLE ŞİRKETİ HAKKINDA İDDİALAR

Muhalefet, Montenegro'nun kurucusu olduğu ve halihazırda oğulları tarafından yönetilen danışmanlık firmasının kumarhane ve otel işletmeleri dahil olmak üzere birçok özel şirketle sözleşmeler yaptığını ve Montenegro'nun bu anlaşmalardan menfaat elde ettiğini ileri sürmüştü. Başbakan Montenegro ise aile şirketinin faaliyetlerine ilişkin olarak başbakanlık görevinden doğan bir çıkar çatışması ya da ahlaki açıdan herhangi bir kusur bulunduğu iddialarını reddetmişti.

Portekiz Başbakanı Montenegro, aleyhindeki yolsuzluk iddiaları ve istifa çağrıları sonrasında ülkedeki siyasi krizin aşılabilmesi amacıyla parlamentoya güven oylaması teklifi sunmuştu ve 11 Mart'taki oylamada parlamentodan güvenoyu alamamıştı.