PPP Lideri Han Dong-hoon İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

PPP Lideri Han Dong-hoon İstifa Etti

Güney Kore'de Han Dong-hoon, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimle görevden alınmasını önleyemediği için istifa etti.

16.12.2024 07:56
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Güney Kore'de iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararı nedeniyle görevden alınmasını önleyemediği için özür dileyerek parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi iktidar partisi PPP'de depreme neden oldu. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon'un görevden alınmasını önleyemediği için parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. "Alternatifler aramama rağmen başka bir çözüm bulamadım. Suçluyum ve özür dilerim" diyen Han, "PPP liderliğinden istifa ediyorum" dedi. 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetimin PPP'li bir başkan tarafından ilan edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Han, "Orduyu harekete geçiren yasadışı bir sıkıyönetimi savunuyor gibi görünmek, uğruna mücadele ettiğimiz muhafazakar değerlere, sanayileşme ve demokratikleşmeyi aynı anda başaran büyük ülkemiz ile halkına ve partimizin görkemli başarılarına aykırıdır" ifadelerini kullandı. Han, Yoon'un görevden alınmasını öngören 2'nci azil önergesini destekleme kararından ötürü "pişmanlık duymadığını" da sözlerine ekledi. PPP geçici başkanlık görevini partinin grup başkanı Kweon Seong-dong'un üstleneceği öğrenildi.

Yoon'a yönelik desteğini geri çekmişti

Güney Kore'de muhalefet, Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınması için Ulusal Meclis'e önerge sunmuştu. İlk önerge PPP'nin oylamayı boykot etmesi nedeniyle geçersiz sayılmıştı. Yoon'un ilk azil oylaması sonrasında yaptığı "azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla yüzleşmeye hazır olduğu" ve "sıkıyönetimin yargıya tabi olmadığı" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösteren PPP lideri Han, "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı. Başkanı azil yoluyla görevinden uzaklaştırmak, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmak için şimdilik tek yol" ifadelerini kullanmıştı. Han, PPP milletvekillerinin 2'nci azil oylamasında "inanç ve vicdanlarına göre" karar vermekte özgür olduklarını söylemişti. Han'ın açıklamalarının ardından mecliste oylanan 2'nci azil önergesi 85'e karşı 204 oyla kabul edilirken, sonuçlar PPP'den 12 milletvekilinin Yoon'un görevden alınmasına "evet" dediğini ortaya koymuştu. Oylamanın ardından Yoon'un başkanlık yetkileri askıya alınmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Politika PPP Lideri Han Dong-hoon İstifa Etti - Son Dakika

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