Prens Harry Ailesiyle Barışmak İstedi

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini söyledi.

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2020'de ABD'ye taşınan İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararına karşı açtığı davayı kaybetmesinin ardından California eyaletinde BBC News'e açıklamalarda bulundu. Prens Harry, hukuki mücadeleyi kaybetmenin kendisini "yıktığını" belirterek, "Bu noktada karımı ve çocuklarımı İngiltere'ye geri getireceğim bir dünya göremiyorum" dedi. Prens Harry, babası Kral III. Charles'ın güvenlik meselesi yüzünden kendisiyle konuşmadığını, ancak daha fazla kavga etmek istemediğini, babasının ne kadar ömrü kaldığını bilmediğini belirtti. "Ailemin bazı üyeleriyle aramızda çok fazla anlaşmazlık oldu" diyen Prens Harry, artık onları "affettiğini" söyledi. Sussex Dükü Prens Harry, "Ailemle barışmayı çok isterim. Artık kavga etmeye devam etmenin bir anlamı yok, hayat değerli" ifadelerini kullandı. Prens Harry, güvenliğiyle ilgili anlaşmazlığın "her zaman sorun" olduğunu, koruma seviyesinin düşürülmesi kararında Kraliyet Ailesi'nin etkili olduğunu belirtti. Güvenlik konusundaki anlaşmazlığa Kral III. Charles'tan müdahale etmesini isteyip istemediği sorulan Prens Harry, "Ben ondan müdahale etmesini asla istemedim. Sadece kenara çekilmesini ve uzmanların işlerini yapmasına izin vermesini istedim" dedi. Prens Harry, yüksek düzeyli polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararının kendisini "her gün" etkilediğini ve kendisini, yalnızca Kraliyet Ailesi tarafından davet edilirse İngiltere'ye güvenli bir şekilde dönebileceği bir konumda bıraktığını, çünkü bu şartlar altında yeterli güvenliğe sahip olacağını söyledi. Prens, 2020 yılında güvenlik statüsünde yapılan değişikliklerin sadece kendisini değil, eşini ve daha sonra çocuklarını da etkilediğini söyledi.

"Çocuklarıma memleketimi gösteremeyecek olmak gerçekten çok üzücü"

Prens Harry, "Herkes 2020'de bizi riske attıklarını biliyordu ve bu riskin bizi (İngiltere'ye) geri dönmeye zorlayacağını umuyorlardı. Ama sonra bunun işe yaramadığını anladığınızda bizi güvende tutmak istemediniz mi? İster hükümet olun, ister Kraliyet Ailesi, ister babam, ister ailem olun tüm farklılıklarımıza rağmen sadece güvenliğimizi sağlamak istemez miydiniz?" şeklinde konuştu. İngiltere'yi özleyip özlemediği sorulan Prens Harry, "Ülkemi seviyorum, her zaman sevdim, ülkedeki bazı insanların yaptıklarına rağmen. Çocuklarıma memleketimi gösteremeyecek olmak gerçekten çok üzücü" dedi.

"5 yıl sonra bugün burada oturuyor olmamız beni gerçekten çok üzüyor"

Prens Harry, mahkemeler yoluyla bu davayı kazanmanın hiçbir yolu olmadığını söyleyerek daha fazla hukuki mücadeleye girmeyeceğini belirtti. "Keşke biri bana bunu önceden söyleseydi" diyen Prens Harry, kararın "sürpriz" olduğunu ifade etti. Prens Harry, "Bunun temelinde bir aile anlaşmazlığı var ve 5 yıl sonra bugün burada oturuyor olmamız beni gerçekten çok üzüyor. Aslında biliyorum ki büyük ihtimalle bizi bir çatı altında tutmak için alınmış bir karardı" dedi.

Polis koruması seviyeleri düşürülmüştü

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet Ailesi ile yaşadıkları sorunları gerekçe göstererek kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmış, kendilerine yönelik yüksek düzeyli polis koruması seviyeleri düşürülmüştü. - CALİFORNİA