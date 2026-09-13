Priştine'de on binlerce kişi, UÇK liderlerinin Lahey'de beraatini istedi - Son Dakika
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Priştine'de on binlerce kişi, UÇK liderlerinin Lahey'de beraatini istedi

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Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi, Lahey'de yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve üç eski UÇK liderinin 16 Eylül'de açıklanacak karar öncesinde serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Göstericiler UÇK bayrakları ve liderlerin fotoğraflarıyla İskender Bey Meydanı'nda toplanarak beraat talebinde bulundu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi, Lahey'deki Kosova Özel Makhemesi'nde yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerinin serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla toplanarak gösteri düzenledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de on binlerce kişi, Kosova'nın bağımsızlığında kilit rol üstlenen ve aralarında eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de yer aldığı eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderleri hakkında 16 Eylül'de açıklanacak mahkeme kararı öncesinde gösteri düzenledi.

Göstericiler, UÇK'nın eski siyasi lideri olan eski Cumhurbaşkanı Thaçi ve onunla birlikte yargılanan UÇK'nın eski istihbarat sorumlusu ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, UÇK'nın eski komutanlarından olan eski milletvekili Rexhep Selimi ve UÇK'nın eski sözcüsü ve eski Meclis Başkanı Jakup Krasniqi'nin beraatini talep etti.

İskender Bey Meydanı'ndaki gösteri sırasında "UÇK" sloganları atan on binlerce kişi, Lahey'de yargılanan dört eski liderin fotoğraflarını taşıdı. Taşınan pankartlarda, "Kurtarıcıları evlerine döndürün", "Kosova bekliyor", "Halk adına, onların suçsuzluğunu onaylayın" şeklindeki mesajlara yer verildi.

Arnavutluk, Kosova ve UÇK bayraklarının öne çıktığı gösteri sırasında kalabalığa hitap eden UÇK Gazileri Derneği Başkanı Hysni Gucati, "Kosova'nın bağımsızlığı fedakarlıklarla kazanıldı. Hiçbir mahkeme, bu gerçeği silemez. UÇK liderlerinin cezalandırılması, sadece bu isimlere değil, UÇK'nın mücadelesine de bir darbe indirir. Böyle bir ceza, sadece Sırbistan ve Rusya'nın işine yarar" dedi.

Gösterinin organizatörlerinden İsmail Tasholli, "1999 yılı Eylül ayında Kosova sokakları, UÇK askerleriyle doluydu. Silahsızlanmanın ardından bağımsızlığı kutlamak için halkla birlikte her şehirde yürüyüşler yaptılar. Bu yürüyüşlerin adına 'Özgürlük Yürüyüşü' denmişti. Bugün, 27 yıl sonra Kosova halkı da kendilerine özgürlüğü getirenlerin özgür kalmaları için yürüyor. Kosova adalet bekliyor. Onur bekliyor" dedi.

Gösteri, Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerini savunmak amacıyla kurulan "Freedom Has A Name" (Özgürlüğün Bir Adı Var) adlı grup tarafından düzenlendi.

Gösteriden görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, paylaşımında "Özgürlüğün bir adı var" mesajını iletti.

Thaçi ve UÇK komutanlarının yargı süreci

Kosova Özel Mahkemesi savcıları, Thaçi ve diğer eski UÇK liderlerinin 1998-1999 yıllarında Sırp güçleriyle savaş sırasında ve savaşın hemen ardından işkence ve zorla alıkoyma gibi suçların da dahil olduğu savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini ileri sürüyor.

Kosovalılar, UÇK komutanlarının ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiklerini ve Priştine'nin kurduğu Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nin siyasi sebeplerle hareket ettiğini savunuyor.

UÇK'nın eski siyasi lideri olan eski Cumhurbaşkanı Thaçi, 2020'de savaş suçlarıyla itham edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve mahkemeye gönüllü olarak teslim olmuştu. Thaçi ve UÇK komutanları hakkında beş yılı aşkın süredir devam eden yargı sürecinin ardından karar, Çarşamba günü açıklanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Priştine'de on binlerce kişi, UÇK liderlerinin Lahey'de beraatini istedi - Son Dakika

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