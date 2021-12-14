Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama: Endişelerimi dile getirdim - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini belirtmişti.

"OHAL İLANINA HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgenç, "Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" demişti.

"EKONOMİK GİDİŞATLA İLGİLİ ENDİŞELERİMİ DİLE GETİRDİM"

Açıklamalarının ardından Özgenç yeni bir paylaşımda bulundu.

Özgenç, "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir" dedi.

ANAYASA'NIN 119. MADDESİ NE DİYOR?

Anayasa'nın 119. maddesi şöyle: "Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir."