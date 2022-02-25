Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır"

25.02.2022 10:35
Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır"

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden orta ve uzun vadede karlı çıkacağını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden orta ve uzun vadede karlı çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin hassas noktada olduğu, uygulayacağı politikalarda süreçlerin gidişatında aktör olduğunun herkesçe görüldüğünü ifade eden Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Türkiye enerji dağıtıcısı ve üreticisi olarak orta ve uzun vadede bu krizden karlı çıkacaktır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin krizi başından beri başarılı bir ayrıştırma politikası izlediğini söyledi. Pirinççi konuşmasına şöyle devam etti:

"Olay şu an sıcak ve hızlı. Böyle bir savaş olmaması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile ilişkiler kurdu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tabi ki Türkiye'nin temel ilkelerinden bir tanesidir. Bunu Donbass değil, Kırım'ın ilhakından itibaren gösterdi. Boğazlara ev sahipliği yapmamız, krizin gidişatı üzerinde etkili. NATO'da kararların alınması ve uygulanmasında etkili aktör. Bunu Rusya da Ukrayna da biliyor. Türkiye'ye yaklaşımlarında Rusya rahatsız olmasına rağmen, Ukrayna ile yakınlaşmamıza ve İHA satışını problem etmedi. Türkiye, uyguladığı dış politikasında uluslararası hukuka ve BM güvenlik kararlarına saygılıdır. Şimdi de NATO ile uyumlu politika izleyecektir. Türkiye'nin dar alanda olduğunu düşünmüyorum."

"Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır"

Türkiye açısından yaşananlar sonucu avantajlar ve fırsatlar çıkacağını ifade eden Pirinççi, "Bu aşamada olsaydı da olmasaydı da Rusya'nın Avrupa üzerindeki kozundan dersler çıkarttı. Kısa vadede olmasa bile uzun vadede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, nakil hatlarının çeşitlendirilmesi, en açık en istikrarlı en güvenli alanın Türkiye olduğu ortaya çıktı. Hazar havzasındaki ve ötesindeki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması, Karadeniz'deki keşiflerimiz var. Gelecek gazın değerlendirilmesi uzun vadeli değerlendirilmeli. Türkiye enerji dağıtıcısı ve üreticisi olarak orta uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Türkiye'ye eleştiriler vardı. Meydan okumalar vardı. Türkiye'nin üzerine gelinmekteydi. Jeopolitik açıdan rahatsız edici olduğu eleştirileri vardı. Terörle mücadeleyi sorunsallaştırıyorlardı. Bunun azalacağını ön görüyorum. krizin gidişatı nasıl olursa olsun, Türkiye'nin hassas noktada olduğu, uygulayacağı politikalarda süreçlerin gidişatında aktör olduğunun herkesçe görüldüğünü düşünüyorum. Rusya da ABD de bunun farkındadır" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Türk İHA'larını öven Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi: Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var Türk İHA'larını öven Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi: Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var Halk Ukrayna Krizinin Türkiye'yi Etkilemesinden Endişeli Halk Ukrayna Krizinin Türkiye'yi Etkilemesinden Endişeli

Uludağ Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ukrayna, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Prof. Pirinççi: 'Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır' - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement