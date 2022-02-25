Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır" - Son Dakika

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden orta ve uzun vadede karlı çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin hassas noktada olduğu, uygulayacağı politikalarda süreçlerin gidişatında aktör olduğunun herkesçe görüldüğünü ifade eden Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Türkiye enerji dağıtıcısı ve üreticisi olarak orta ve uzun vadede bu krizden karlı çıkacaktır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye'nin krizi başından beri başarılı bir ayrıştırma politikası izlediğini söyledi. Pirinççi konuşmasına şöyle devam etti:

"Olay şu an sıcak ve hızlı. Böyle bir savaş olmaması için Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile ilişkiler kurdu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tabi ki Türkiye'nin temel ilkelerinden bir tanesidir. Bunu Donbass değil, Kırım'ın ilhakından itibaren gösterdi. Boğazlara ev sahipliği yapmamız, krizin gidişatı üzerinde etkili. NATO'da kararların alınması ve uygulanmasında etkili aktör. Bunu Rusya da Ukrayna da biliyor. Türkiye'ye yaklaşımlarında Rusya rahatsız olmasına rağmen, Ukrayna ile yakınlaşmamıza ve İHA satışını problem etmedi. Türkiye, uyguladığı dış politikasında uluslararası hukuka ve BM güvenlik kararlarına saygılıdır. Şimdi de NATO ile uyumlu politika izleyecektir. Türkiye'nin dar alanda olduğunu düşünmüyorum."

"Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır"

Türkiye açısından yaşananlar sonucu avantajlar ve fırsatlar çıkacağını ifade eden Pirinççi, "Bu aşamada olsaydı da olmasaydı da Rusya'nın Avrupa üzerindeki kozundan dersler çıkarttı. Kısa vadede olmasa bile uzun vadede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, nakil hatlarının çeşitlendirilmesi, en açık en istikrarlı en güvenli alanın Türkiye olduğu ortaya çıktı. Hazar havzasındaki ve ötesindeki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması, Karadeniz'deki keşiflerimiz var. Gelecek gazın değerlendirilmesi uzun vadeli değerlendirilmeli. Türkiye enerji dağıtıcısı ve üreticisi olarak orta uzun vadede kazançlı çıkacaktır. Türkiye'ye eleştiriler vardı. Meydan okumalar vardı. Türkiye'nin üzerine gelinmekteydi. Jeopolitik açıdan rahatsız edici olduğu eleştirileri vardı. Terörle mücadeleyi sorunsallaştırıyorlardı. Bunun azalacağını ön görüyorum. krizin gidişatı nasıl olursa olsun, Türkiye'nin hassas noktada olduğu, uygulayacağı politikalarda süreçlerin gidişatında aktör olduğunun herkesçe görüldüğünü düşünüyorum. Rusya da ABD de bunun farkındadır" dedi. - BURSA