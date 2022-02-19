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Putin: "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor" - Son Dakika

Putin: "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor"

19.02.2022 00:58
Putin: "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu kabul etti. Rusya ve Belarus arasında imzalanan "Birlik Devleti" anlaşmasının da ele alındığı görüşmenin ana konusu Ukrayna sınırında devam eden kriz oldu. Devlet Başkanı Putin Donbass bölgesindeki durumu değerlendirerek, "Tam olarak şu anda Donbass'taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz. Kiev'in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" dedi.

Rusya ile Belarus arasında devam eden tatbikatın kimseye tehdit oluşturmadığını savunan Devlet Başkanı Putin, "Aktif aşaması 20 Şubat'ta tamamlanacak olan Müttefik Kararlılığı - 2022 tatbikatıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bu tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini belirtmeliyim. Bu tatbikatları direkt izleyen çok sayıda temsilci, yabancı ülke ataşesi var" ifadelerini kullandı.

"Tatbikatlara devam edilecek"

Putin, Belarus'taki tatbikatların devam edip etmeyeceği konusunda, "Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri tekliflerinden ve batılı ülkelerin cevaplarından bahsettiğini aktaran Putin, "Görüşmede NATO'nun daha fazla genişlemesini önlemek, Rusya sınırlarına saldırı silahları yerleştirmesini reddetmek, ittifakın Avrupa'daki askeri potansiyelini ve altyapısının önceki haline dönmesi ve Rus tekliflerinin batıya aktarılması konularını ele aldık. ABD ve NATO, 1997 yılında imzalanan anlaşmayı algılama havasında değiller" şeklinde konuştu.

ABD ve NATO ile güvenlik konularında görüşmeye hazır olduklarını yineleyen Putin, "ABD ve NATO, Avrupa'nın güvenliği konularında orta ve kısa menzilli füzeler, Rusya'nın tartışmaya karşı olmadığı askeri şeffaflık ve bir dizi öneri formülize ettiler. Rusya'nın mutlak uygulanmasını önerdiği tekliflerden uzaklaşmadan bu konularda müzakerelere açığız" diye konuştu.

"Rusya ve Belarus'un savaşa ihtiyacı yok"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise basın toplantısındaki konuşmasında batılı muhataplarının saldırgan davranışlarda bulunduğunu ve Putin ile bu konuyu ele aldıklarını söyleyerek, "Durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Rusya Devlet Başkanı ile tam olarak bu konu üzerine odaklandık. Batı ülkelerinin saldırgan davranışına yanıt olarak muhtemel ortak eylemleri değerlendirdik. Bir kez daha altını çiziyorum, kimse bırakın savaşı, gerilimin tırmanmasını ve herhangi çatışmayı bile istemiyor. Buna ihtiyacımız yok. Rusların ve Belarusluların buna ihtiyacı yok" dedi. - MOSKOVA

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin: 'Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor' - Son Dakika


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