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Putin: Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz - Son Dakika
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Putin: Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulunarak, çatışmanın nasıl hızlıca sona ermesi gerektiğini konuşanların dün Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'nın düşmanı olmadığını ancak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenlerin olduğunu belirtti. Ayrıca Putin, sivil halka işlenen suç ve terör eylemlerinin yanıtsız bırakılmayacağını ve Ukrayna'ya karşı saldırılarını artıracaklarını ifade etti.

Putin: Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz
01.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:37
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Rusya- Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Dün Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler, şimdi çatışmanın nasıl hızlıca sona ermesi gerektiğini konuşuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde Vişnyevski Askeri Hastanesi'ni ziyaret ederek, Ukrayna'daki savaşta görev alan askerler ve askeri hastane yetkilileri ile bir araya geldi. Putin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın düşmanları olmadığını ancak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kullandıklarını söyleyerek, "Ukrayna bizim düşmanımız değil. Ancak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyen farklı insanlar (Ukrayna yönetimi) var. Ancak bize sempatiyle bakan ve manevi olarak yanımızda olan insanlar da var. Çatışma çıkarmak için uzun süre Kiev rejimini beslediler. Maalesef bunu başardılar ve Ukrayna'nın yardımıyla Rusya'ya karşı savaş görevini çözmeye çalışıyorlar" dedi.

"Biz de Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyoruz"

Cephede Ukrayna'nın başarısız olduğunu ve Batılıların amacına ulaşamadığını vurgulayan Putin, "Daha dün Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler, şimdi çatışmanın nasıl hızlıca sona ermesi gerektiğini konuşuyor. Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz, hem de mümkün olan en kısa sürede. Ancak kendi şartlarımızla. Sonsuza dek savaşmak gibi bir arzumuz yok. Ancak pozisyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Sivil halka işlenen suç ve benzeri hiçbir terör eylemi yanıtsız bırakılmayacak"

Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod kentine yapılan füze saldırısında 24 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Putin, Ukrayna'ya bu saldırının karşılığını vereceklerini belirterek, "Buradaki amaç bizi korkutmak ve ülkemizde bir tür belirsizlik oluşturmak. Biz de elbette bahsettiğim saldırılarımızı artıracağız. Belgorod'da sivil halka işlenen suç ve benzeri hiçbir terör eylemi yanıtsız bırakılmayacak ve cezasız kalmayacak. Başta askeri tesisler olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlar ile (Ukrayna) askerlerinin ve paralı askerlerin merkezlerini vuruyoruz. Belgorod'daki terör saldırısının ertesi günü bu tür saldırıların gerçekleştirildiğini fark etmiş olmalısınız. Bugün de yapılıyor ve yarın da yapacağız" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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