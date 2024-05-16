Putin, Çin ile diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde güçlü bir kardeşlik ruhuyla devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Putin, Çin ile diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde güçlü bir kardeşlik ruhuyla devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıl dönümü onuruna gerçekleştirilen gala programında, Rusya ve Çin'in kardeşlik ruhuyla ortaklığını güçlendireceğini söyledi. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir araya geldi.

16.05.2024 15:40
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıl dönümü onuruna gerçekleştirilen gala programında, "75 yıl önce sıklıkla söylenen 'Bir Rus ve bir Çinli sonsuza kadar kardeştir' diye popüler bir şarkı vardı. Rusya ve Çin ortaklığını bu kardeşlik ruhuyla güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin temaslarını sürdürüyor. Putin, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıl dönümü onuruna düzenlenen gala programına katıldı. Rus ve Çin ezgilerinin de seslendirildiği program öncesinde konuşan Vladimir Putin, "Ülkemiz, yeni Çin devletinin oluşumunun ilk yıllarında geniş desteklerle onun bağımsızlığının ve egemenliğinin güçlenmesine yardımcı oldu. Komünist Parti önderliğindeki Çin halkının, ülkelerinin kalkınmasında bu kadar etkileyici başarılara imza atmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Rusça konuşmaya devam ederken tercümana çeviri fırsatı vermeyen Vladimir Putin bu duruma atıfta bulunarak, "Uzun süre konuştuğum ve tercümana izin vermediğim için özür dilerim. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki herkesin Rusça konuştuğunu düşündüm" dedi. Putin'in bu sözlerine karşı Jinping de dahil salondan büyük bir alkış geldi. Konuşmasının devamında Rus ve Çin kültürünün yakın bağlarına da vurgu yapan Putin, "Rusya'nın müzik kültürü zengin bir antik tarihe ve muazzam bir çekici güce sahiptir. Rusya'da insanlar Çin kültürüne büyük ilgi duyuyor. Çin dili, çay törenleri, Çin kültürünün unsurları dekorlara yansıyor" şeklinde konuştu.

Birçok kez Çinlilerin popüler Rus şarkıları söylediğini duyduğunu belirten Putin, "75 yıl önce sıklıkla söylenen ve slogan haline gelen, 'Bir Rus ve bir Çinli sonsuza kadar kardeştir' diye popüler bir şarkı vardı. Rusya ve Çin ortaklığını bu kardeşlik ruhuyla güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Sovyetler Birliği'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devlet olduğunu da hatırlattı.

Putin, Çin Başbakanı Çiang ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile düzenlediği basın toplantısının ardından Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Putin, Çin devrim kahramanları için Çin Ulusal Anıtı'na çelenk bıraktı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Çin ile diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde güçlü bir kardeşlik ruhuyla devam edeceğiz - Son Dakika

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