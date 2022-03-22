Son dakika haber... Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı

22.03.2022 21:54
Son dakika haber... Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı

Son dakika haberler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fransa tarafı, Ukrayna'da ateşkesten başka çözümün olmadığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderlerin tek tartışma konusu Ukrayna meselesi olurken Paris'ten ilk yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna sorununun çözümünü etraflıca tartıştığı ve Macron'un, Ukrayna'daki sorunun çözümü yönünde tek yol olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı. Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakereler de dahil olmak üzere Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi devam etti" denildi. - MOSKOVA

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Putin ve Macron, Ukrayna'da ateşkes konusunu ele aldı - Son Dakika


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