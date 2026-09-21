Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya, Duma seçimini yüzde 57,83 oyla kazandı - Son Dakika
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Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya, Duma seçimini yüzde 57,83 oyla kazandı

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Putin\'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya, Duma seçimini yüzde 57,83 oyla kazandı
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Rusya Devlet Duması seçimlerini, Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi yüzde 57,83 oyla kazandı. Seçime katılım yüzde 55 olurken, resmi olmayan sonuçlara göre parti 355 milletvekiliyle çoğunluğu sağladı ve Pamfilova resmi sonuçların 25 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

Rus parlamentosunun alt meclisi olan Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen seçimlerin kazananı yüzde 57,83 oyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi oldu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimleri için tamamlandı. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, oy sayımı işlemlerinin büyük oranda tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Pamfilova, Rusya'daki seçim tarihi açısından en büyük siber saldırı ve engellemelere maruz kaldıklarını söyledi. Pamfilova bu saldırıların tümünün engellendiğini vurgulayarak seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarını açıklarken seçimlere katılım oranının yüzde 55 olduğunu söyledi. 3 milyon 30 bin 825 kişinin internet üzerinden oy kullanma işlemini gerçekleştirdiği vurgulayan Ella Pamfilova, seçim boyunca birçok siber saldırı gerçekleştiğini ancak uzmanlar tarafından siber saldırıların engellendiğini vurguladı.

Birleşik Rusya Partisi, Devlet Duması'nda çoğunluğu elde etti

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin seçimleri yüzde 57,83 oy alarak kazandığını ilan etti. Yüzde 5 barajını geçerek parlamentoda temsil hakkını elde eden partileri de sıralayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, Rusya Komünist Partisi'nin yüzde 13,89, Liberal Demokrat Partisi'nin yüzde 8,77 ve Yeni İnsanlar Partisi'nin yüzde 7,87 oy aldığını söyledi. Seçimlerde yüzde 4,99 oy alan Adil Rusya'nın parlamentoya girmek için henüz yüzde 5 barajını geçemediğini söyleyen Pamfilova, bazı bölgelerden gelecek sonuçlara göre bu partinin barajı geçme ihtimalinin olduğunu belirtti. Ella Pamfilova, resmi sonuçların 25 Eylül tarihinde açıklanacağını söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi anayasal çoğunluk olan 301 sandalyeyi aşarak yaklaşık 355 milletvekili ile Devlet Duması'nda çoğunluğu sağladı.

Kaynak: İHA
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