Putin'in temsilcisi Dmitriev ile AfD, Rus gazı için 2027'de görüşmeye hazırlanıyor

Reuters haber ajansının özel haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ve Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisi, Almanya'ya doğal gaz tedarikinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere gelecek yıl bir araya gelmek için hazırlıklara başladı.

Reuters haber ajansı, plan hakkında bilgi sahibi 2 kişiye dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile aşırı sağcı AfD partisi liderlerinin Almanya'ya doğal gaz tedarikinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere 2027 yılının başında bir araya gelmek için hazırlık yaptığını aktardı. Kaynaklardan birine göre toplantıya Dmitriev ile AfD Eş Genel Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla katılacak. Toplantının ancak Rusya ve Ukrayna arasında bir barış çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılması halinde gerçekleşebileceği belirtildi. Organizatörlerin ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı da görüşmeye dahil etmek istediği öne sürüldü. Ayrıca görüşmenin İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri veya Hindistan'da yapılabileceği aktarıldı.

"AfD, hem Ukrayna'ya hem de Almanya'ya ihanet etmeye hazır"

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından doğal gazın kesilmesiyle başlayan kriz sırasında hükümette Alman enerji politikasından sorumlu olan Yeşiller Partisi Milletvekili Michael Kellner, "Almanya yeniden Rusya'ya bağımlı hale gelemez. Enerji krizinin hatalarını tekrarlayamayız. Bize 50 milyar euroya mal oldu. Buna geri dönmek istemeyiz. Bu ihanet olur. Putin, AfD'yi kendi çıkarları için kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Hristiyan Demokratlar Partisi'nden Milletvekili Roderich Kiesewetter ise AfD toplantısının partisinde Rus doğal gazı satın almayı savunanları daha da cesaretlendirebileceğini söyledi. Kiesewetter "AfD, Rusya'nın yanında yer alıyor ve hem Ukrayna'ya hem de Almanya'ya ihanet etmeye hazır. Rusya, özellikle Nord Stream'i askeri amaçlarla hibrit bir silah olarak kullanıyor. Nord Stream'in yeniden açılması Avrupa güvenliği için bir felaket olur ve Almanya'yı izole eder" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Moskova'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşa karşı uygulanan yaptırımlardan önce Rusya, Almanya'nın ham petrol ithalatının 3'te 1'inden fazlasını ve doğal gaz ithalatının yarısından fazlasını karşılıyordu. AfD Eş Başkanı Alice Weidel, haziran ayında Reuters'e verdiği röportajda, Almanya'nın zayıflayan ekonomisini desteklemek için Rus petrol ve doğal gazına uygulanan boykotun sona erdirilmesini savunmuştu.