Putin Kazakistan'da Resmi Ziyarette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin Kazakistan'da Resmi Ziyarette

27.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Kazakistan'a resmi ziyaret için geldi. Stratejik ortaklık görüşmeleri yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Putin'i taşıyan uçak, yerel saatle 20.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Putin, havalimanında askeri bando eşliğinde düzenlenen törenle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Karşılama sırasında küçük çaplı bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Ayrıca havadan iki ülke bayraklarını taşıyan iki askeri helikopter geçiş yaptı.

Putin'in Tokayev ile yapacağı görüşmede Kazakistan ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin mevcut durumu ile geleceğinin ele alınması bekleniyor.

Putin, yarın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin liderleriyle birlikte Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrasya Ekonomik Forumu'na katılacak. Rus lider ayrıca, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısına da iştirak edecek. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Dış Politika, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin Kazakistan'da Resmi Ziyarette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

18:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:36
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti
Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:53:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Putin Kazakistan'da Resmi Ziyarette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.