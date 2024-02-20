Putin, Kim Jong-Un\'a Rusya\'da üretilen bir araba hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a Rusya'da üretilen bir araba hediye ettiği açıklandı.
Son aylarda Kuzey Kore ile ilişkilerini geliştiren Rusya, Pyongyang'a sürpriz bir jest yaptı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a "kişisel kullanımı" için Rusya'da üretilen bir araba hediye etti. Putin'in hediye ettiği araba, 18 Şubat Pazar günü Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Başkanı Pak Jong Chon ile Kim Jong-un'un kız kardeşi ve WPK Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından teslim alındı. Putin'in jestinden mutluluk duyduklarını belirten Kim Yo Jong, hediyenin Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin arasındaki özel kişisel ilişkilerin ve iyi niyetin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Kim Yo Jong ayrıca, Kim Jong-un'un teşekkürlerini Rus heyet aracılığıyla Putin'e iletti.
Karşılıklı üst düzey temaslar yapılmıştı
Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey diplomatik ziyaretlerle birlikte yeni bir ivme kazanmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Kore'ye gitmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gönderdiği el yazması mektubu Kim'e iletmişti. Kim ve Şoygu, milli savunma ve güvenlik alanındaki ikili meseleler, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.
Kim Putin ile Rusya'da bir araya gelmişti
Eylül ayında ise Kim, Rusya'yı ziyaret ederek Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmişti. Stratejik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalan liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kuzey Kore'nin de Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti.
Lavrov da Pyongyang'a gitmişti
Ekim ayında da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Rusya ile Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını kutlamak amacıyla başkent Pyongyang'a resmi ziyarette bulunduğu açıklanmıştı. Temasları sırasında Lavrov'un, Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiği ve görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü kamuoyuna yansımıştı. Lavrov, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile de görüşme yapmıştı. - PYONGYANG
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