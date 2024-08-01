Putin, MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen esirleri çiçeklerle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Putin, MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen esirleri çiçeklerle karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başta olmak üzere toplam 7 ülke arasında yapılan takas anlaşması sonucu MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen 8 esiri, Moskova'daki havaalanında çiçeklerle karşıladı. Putin, esirlerle tokalaşırken bazı esirler Vladimir Putin'e sarılarak ülkelerine dönebildikleri için teşekkür etti. Putin ayrıca ülkelerine geri dönen Rus esirlerin ödüllendirileceğini de belirtti.

01.08.2024 23:49
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başta olmak üzere toplam 7 ülke arasında yapılan takas anlaşması sonucu MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen 8 esiri, Moskova'daki havaalanında çiçeklerle karşıladı.

ABD, Rusya, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus olmak üzere 7 ülke arasında MİT koordinasyonunda gerçekleşen esir takası çerçevesinde 8 kişi Moskova'ya döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Vnukovo havaalanında Ankara'dan gelen Rus esirleri karşıladı. Putin özel uçakla gelen Rus esirleri çiçeklerle karşılarken, bazı esirler karşılama sırasında gözyaşlarını tutamadı. Putin esirlerle tokalaşırken bazı esirler Vladimir Putin'e sarılarak ülkelerine dönebildikleri için teşekkür etti.

Rus esirlere hitaben konuşma yapan Vladimir Putin, "Öncelikle hepinizi vatanınıza döndüğünüz için tebrik ederim. Özellikle ordumuzla bağı olan askerlerimize seslenmek istiyorum. Yemininize bağlı kaldığınız için sizi bir an bile unutmayan anavatanınızdan teşekkür ediyorum. Artık evinizdesiniz" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca ülkelerine geri dönen Rus esirlerin ödüllendirileceğini de belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen esirleri çiçeklerle karşıladı - Son Dakika

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