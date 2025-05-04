Putin: Nükleer Silah Kullanma İhtiyacı Doğmadı - Son Dakika
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Politika

Putin: Nükleer Silah Kullanma İhtiyacı Doğmadı

Putin: Nükleer Silah Kullanma İhtiyacı Doğmadı

Putin, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanma ihtiyacının doğmadığını ve Rusya'nın hedefe ulaşacağını belirtti.

04.05.2025 21:05
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı istediği sonuçla tamamlayacak kapasiteye sahip olduğunu belirterek, şimdiye kadar nükleer silahları kullanma ihtiyacının doğmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusta devlet televizyonunun Putin'in Rusya'nın lideri olarak geçirdiği çeyrek yüzyılı konu alan "Rusya, Kremlin, Putin, 25 yıl" başlıklı belgeselde Ukrayna savaşından kaynaklanan nükleer tırmanma risk sorusuna cevap veren Putin, "Bizi hata yapmaya zorlamak istediler. Şimdiye kadar bu silahları kullanma ihtiyacı doğmadı. Umarım hiç doğmaz. 2022'de başlattığımız operasyonu, Rusya'nın istediği sonuçla tamamlayacak kapasiteye sahibiz" dedi.

Belgeselde, başbakan ve devlet başkanı olarak iktidarda geçirdiği 25 yıla değinen Putin, "Kendimi bir tür politikacı gibi hissetmiyorum. Milyonlarca Rus vatandaşıyla aynı havayı solumaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Umarın mümkün olduğunca uzun süre devam eder" dedi.

Putin, 1953'teki ölümüne kadar 29 yıl boyunca ülkeyi yöneten Josef Stalin'den bu yana Kremlin'de en uzun süre görev yapan lider olarak biliniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin: Nükleer Silah Kullanma İhtiyacı Doğmadı - Son Dakika

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