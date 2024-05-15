Putin, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

Putin, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırıyı kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendiğini belirtti. Putin, Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıdığını ve desteklediğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Fico'yu Rusya'nın bir dostu olarak tanıdıklarını söyledi.

15.05.2024 21:16
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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı kınayarak, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim. Bu iğrenç suç haklı gösterilemez. Robert Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıyorum. Bu niteliklerinin bu zor duruma dayanmasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Lütfen kendisine en içten desteğimin yanı sıra hızlı ve tam anlamda sağlığına kavuşma dileklerimi iletin" dedi.

"Başbakan Fico'yu Rusya'nın bir dostu olarak tanıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Fico'nun Rusya yanlısı bir politikacı olmasına işaret ederek, "Saldırıyı şiddetle kınıyor ve insanlık tarihi için deyim yerindeyse dönüm noktası olan bu trajik olayda Başbakan Fico'yu Rusya'nın bir dostu olarak tanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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