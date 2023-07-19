Putin: Tahıl anlaşması Rusya için anlamsız hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: Tahıl anlaşması Rusya için anlamsız hale geldi

19.07.2023 21:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın mevcut haliyle devam etmesinin anlamsız olduğunu belirterek, anlaşmanın başarısızlığından Batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Putin, anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartlarının bulunduğunu ve bu şartların yerine getirilmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.
Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rusya'nın Batılı ülkelerin "küstah" yaklaşımına rağmen anlaşmayı birçok defa uzattığını dile getiren Putin, "Yabancı meslektaşlarımızın üzerinde anlaşmaya varılan ve onaylanan şartlara tam olarak uymaya başlamasını bekliyorduk, ancak böyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.
Anlaşmanın sona ermesinden Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın başarısızlığından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası Rusya, bir zamanlar Batı'nın soyduğu, savaşların, açlığın ve yoksulluğun uçurumuna ittiği Afrika'daki bazı ülkelerdeki felaketlerden sorumlu tutuluyor. Şimdi de yeni sömürge sistemi çerçevesinde bu devletleri yağmalamaya devam ediyorlar." diye konuştu.
Putin, tahıl anlaşmasının başlangıçta insani bir öneme sahip olduğunu ancak Batılı ülkelerin bu unsuru tümüyle bozduğunu ifade etti.
Rusya'nın yoksul ülkelere bedelsiz bir şekilde gübre sevkiyatı çabasının da Batılı ülkelerce engellendiğini belirten Putin, "Anlaşma mevcut haliyle anlamını yitirdi." dedi.
"Anlaşmanın insani özü temin edilsin"
Putin, Rusya'nın anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu, SWIFT uluslararası bankacılık ödeme sistemine bağlanmalarını içerir. Bu konuda herhangi bir söze veya fikre ihtiyacımız yok. Bu koşulların karşılanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.
Rus tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve Rusya'ya yönelik tarım araç ve gereçlerinin sevkiyatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, Rus gemilerine yönelik sigorta konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Anlaşmadaki "insani unsurun" da tekrar temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Son olarak Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesinin temel koşulu, anlaşmanın insani özünün yeniden tesis edilmesidir. Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm bu koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: Tahıl anlaşması Rusya için anlamsız hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:16 İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı
23:11 Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı
22:58 Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti
22:54 Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı
22:36 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:31 1 takım yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:22 Ekonominin patronu Şimşek, 50 milyar dolarlık anlaşmayı değerlendirdi
22:21 İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
22:18 BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşmaya Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Minnettarız
22:16 Bakırköy'de iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 23:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Putin: Tahıl anlaşması Rusya için anlamsız hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement