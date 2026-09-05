Putin, Trump'ın Temsilcileriyle Kremlin'de Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'i başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Witkoff ve Kushner, Moskova'daki bir restorandan çıkışlarının ardından konvoy eşliğinde Kremlin Sarayı'na geldi. Putin, konuklarını el sıkışarak samimi bir şekilde karşıladı. Görüşmenin Kremlin Senato Sarayı'ndaki tören ofisinde gerçekleştirilen basına açık bölümünde Putin, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'da çözüm sağlanmasına yönelik tüm seçenekleri ele almayı planladığını söyledi.

Putin, Ukrayna'daki çözüm sürecinde arabulucu olarak görev yapan Witkoff ve Kushner'e büyük güven duyduğunu belirterek, Rusya'nın iki ABD'li müzakereciyle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Putin ayrıca Trump'ın çatışmanın çözümüne yardımcı olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve bu tür görüşmelerin her zaman faydalı olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Rusya'nın bu gece yarısı itibarıyla Kiev'e yönelik saldırılarını 3 gün süreyle durdurma kararı da ele alındı. Kiev yönetiminin de buna karşılık Moskova'ya yönelik saldırılarını büyük ölçüde azalttığı belirtildi. Witkoff, söz konusu kararı nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Görüşmenin, Putin'in ABD'nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği altıncı görüşme olduğu kaydedildi.

Trump, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in "savaşı sona erdirecek bir öneriyle" Rusya'ya gittiklerini söylemişti.

Witkoff ve Kushner'in yarın daha fazla görüşme gerçekleştirmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmesi bekleniyor.