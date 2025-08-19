Putin-Trump Telefon Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna görüşmelerine katılan heyetlerdeki "temsilcilerin seviyesinin artırılması" konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gece saatlerine açıklama yaptı. Uşakov, Putin'in cuma günü Alaska'da yapılan zirvede misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerleme için ABD'li mevkidaşı Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Uşakov, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Uşakov, "Putin ve Donald Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Bu bağlamda özellikle Ukrayna ve Rusya'dan müzakerelere katılan temsilcilerin seviyesinin yükseltilmesinin gerektiği görüşüldü" ifadelerini kullandı. Uşakov, "Vladimir Putin ve Donald Trump Ukrayna, uluslararası ve ikili gündemdeki diğer acil konularda birbirleriyle yakın temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldı. Putin, Ukrayna'da uzun vadeli çözüme giden yolların bulunmasında Donald Trump'ın kişisel olarak gösterdiği çabaların önemine bir kez daha dikkat çekti" dedi. Uşakov görüşmenin "samimi ve yapıcı" olduğunu vurguladı.

Trump-Putin yaklaşık 40 dakika sürdü. - MOSKOVA