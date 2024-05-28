Putin: Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı vurma ihtimali var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Putin: Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı vurma ihtimali var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'daki temasların ardından yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı uzun menzilli hassas silahlarla Rusya topraklarını vurma ihtimaline değindi. Putin, Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerin neyle oynadıklarının farkında olmaları gerektiğini belirtti.

28.05.2024 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'daki temasların ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı uzun menzilli hassas silahlarla Rusya topraklarını vurma ihtimaline değinerek, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır" dedi.

Yeniden devlet başkanı seçildikten sonra üçüncü yurtdışı ziyaretini Özbekistan'a gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna ordusu için savaşan çok sayıda yabancı paralı asker grubunun varlığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'da paralı askerlerin olabileceği veya olduğuna gelince, biz bunu iyi biliyoruz. Burada yeni bir şey yok. Bu kişilerin uzun süredir orada olduklarını, telsiz yayınında İngilizce, Fransızca ya da Lehçe konuşulduğunu duyuyoruz. Uzun menzilli silahların kullanımına gelince, bunları kim kullanıyor veya kim muhafaza ediyor? Elbette paralı asker kılığında eğiticiler. Onlar var ve kayıplar veriyoruz. Eğer oradalarsa silahlı kuvvetlerimizin de hedefi olacaklardır" dedi.

"Avrupa'da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır"

Batılıların Ukrayna'ya asker gönderme kararı vermesinin olumsuz sonuçlarının olacağını ifade eden Putin, "Bunun iyi ve doğru bir karar ve iyi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginliği tırmandırma ve Avrupa'da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır. Bu onlara lazım mı? O zaman buyurun" dedi.

"Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya teslim edilen silahlar ile Rus topraklarını da hedef alınabileceğine dair ifadelerine cevap veren Putin, "NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarını bilmiyorum. Norveç Başbakanı olduğu dönemde onla görüştük. Barents Denizi ve diğer sorunları çözdük ve o dönemde genel olarak hemfikirdik. Eğer o Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma ihtimalinden bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir. Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar" dedi.

"Ukrayna'daki tek meşru iktidar parlamento başkanıdır"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in resmi görev süresinin dolduğunu söylemesinin ardından tekrar aynı konuya değinen Putin, "Teknik açıdan bana göre tek meşru iktidar parlamento başkanıdır. Ukrayna Anayasası'nda yalnızca parlamento başkanının görev süresinin uzatılması varken devlet başkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmuyor. Ukrayna Anayasası'nın 111'inci maddesine göre iktidarın, başkanlık yetkisinin parlamento başkanına devredildiği belirtiliyor" dedi.

Buna karşı yine de Ukrayna'da resmi muhataplarla müzakere edebileceklerini de hatırlatan Putin, "Rusya, Ukrayna konusunda müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi ve sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı vurma ihtimali var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 22:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Ukrayna'nın Batı'dan aldığı silahlarla Rusya'yı vurma ihtimali var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement