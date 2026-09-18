Putin, Ukrayna savaşı sonrası ilk Duma seçiminde oyunu uzaktan kullandı - Son Dakika
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Putin, Ukrayna savaşı sonrası ilk Duma seçiminde oyunu uzaktan kullandı

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Putin, Ukrayna savaşı sonrası ilk Duma seçiminde oyunu uzaktan kullandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez yapılan parlamento seçimlerinde oyunu elektronik ortamda kullandı. 20 Eylül'e kadar sürecek seçimlere, ilhak edilen Donetsk ve Lugansk ile Herson ve Zaporijya sakinleri de ilk kez katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, milletvekili seçimlerinde oyunu elektronik ortamda kullandı.

Rusya'da Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Rus parlamentosunun alt meclisi olan Devlet Duma'sının yeni üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyunu bilgisayar üzerinden elektronik ortamda kullandı. Putin oyunu kullandığı anların fotoğrafı paylaşıldı.

Son yıllarda oyunu uzaktan kullanmayı tercih eden Putin, 2024'te devlet başkanlığı seçimlerinde ve Moskova Şehir Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanmıştı. Putin, daha önce de Moskova belediye başkanlığı seçimleri de dahil olmak üzere oylamalara uzaktan katılmıştı.

Pazar gününe kadar sürecek

Rusya'nın 9. Devlet Duması'nın milletvekillerini belirlemek üzere yapılan seçimler, 20 Eylül'e kadar devam edecek. İlk kez, Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya sakinleri, Rus parlamentosunun alt meclisi için yapılacak yasama seçimlerine katılacak. Seçimlere Birleşik Rusya, Rusya Komünist Partisi (CPRF), Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR), Yeni İnsanlar, Adil Bir Rusya, Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Rusya Komünistleri, Rodina, Doğrudan Demokrasi Partisi ve Ekolojik Partisi Yeşiller katılıyor.

Ayrıca 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde yerel meclis seçimleri yapılıyor.

Kaynak: İHA
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