Putin ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Putin ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü

31.05.2022 17:12
Putin ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret ve stratejik ortaklık konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret ve stratejik ortaklık konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi'nden görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların uygulanması, bölgede barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi, istikrarın güçlendirilmesi ve engellerin kaldırılması ile ilgili belirli konuların çözülmesine vurgu yaptı" denildi.

STRATEJİK ORTALIK GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvenin ele alındığı belirtilerek, "İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 22 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan görüşme hakkında bilgi verdi" açıklamasında bulunuldu. Kremlin Basın Servisi, görüşmeye ilişkin açıklamasının sonunda, liderlerin ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra 2 ülke arasındaki stratejik ortaklık ve Şubat ayında Aliyev'in, Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını da ele aldığını aktardı.

(Erhan Altıparmak - İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Hayri Kara'yı 21 yerinden bıçaklayan kişi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 18:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Putin ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement