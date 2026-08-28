Putin ve Erdoğan Bişkek'te Buluşuyor - Son Dakika
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Putin ve Erdoğan Bişkek'te Buluşuyor

Putin ve Erdoğan Bişkek\'te Buluşuyor
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ŞİÖ Zirvesi kapsamında 1 Eylül'de Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede Karadeniz, Ukrayna ve ticari-ekonomik iş birliği ele alınacak. Putin ayrıca 9 ikili görüşme yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki programına ilişkin açıklama yaptı. Uşakov, Putin'in 1 Eylül'de başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Uşakov, "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve genel olarak Ukrayna konusu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Uşakov ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüşeceklerini belirtti.

Putin, 9 ikili görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor

Yuri Uşakov gazetecilere, "Büyük uluslararası etkinlikler, ikili temasların, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsat sunuyor. Doğal olarak biz böyle bir fırsatı her zaman kullanıyoruz. Bu kez de aynısı yapılacak. Şu an itibarıyla devlet başkanımız için 9 ikili görüşme planladık" dedi.

Uşakov'un açıklamasına göre; Putin, 31 Ağustos'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 1 Eylül'de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Putin'in zirve kapsamındaki diğer görüşmeleri ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan liderleriyle olacak.

Kaynak: İHA

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